Столбов Терентий Ларионович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
- ФИО
- Столбов Терентий Ларионович
- Пол
- муж
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Год переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Ишимский уезд
- Место
- Усть Малые Чирки деревня
- Место события
- Усть Малые Чирки деревня, Усть Мало-Чирковское сельское общество, Ражевская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.1164, лист: 214
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Столбов Терентий Ларионович - Крестьяне из государственных -
- Источник
- Индексация данных проведена Евгением Дорохиным
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