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Гусельников-2-й Степан Никитич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Гусельников-2-й Степан Никитич
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Усть Малые Чирки деревня
Место события
Усть Малые Чирки деревня, Усть Мало-Чирковское сельское общество, Ражевская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.1164, лист: 170
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Гусельников-2-й Степан Никитич - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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