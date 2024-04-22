Гусельников Степан Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусельников Степан Никитич

Гусельников Степан Никитич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Гусельников Степан Никитич
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Усть Малые Чирки деревня
Место события
Усть Малые Чирки деревня, Усть Мало-Чирковское сельское общество, Ражевская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.1164, лист: 118
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Гусельников Степан Никитич - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close