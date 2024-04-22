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Длиафор Измаил Оглы-Мамедов

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Длиафор Измаил Оглы-Мамедов
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Больше-Кусерякское село
Место события
Больше-Кусерякское село, Кусерякское сельское общество, Кротовская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.1033, лист: 340
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Длиафор Измаил Оглы-Мамедов - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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