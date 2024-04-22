Усольцев Прохор Яскьевич(?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсольцев Прохор Яскьевич(?)

Усольцев Прохор Яскьевич(?)

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Усольцев Прохор Яскьевич(?)
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Плешкова деревня
Место события
Плешкова деревня, Гагаринское сельское общество, Жиляковская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.958, лист: 172
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Усольцев Прохор Яскьевич(?) - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1873
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close