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Усольцев Никифор Анисимович(?)

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Усольцев Никифор Анисимович(?)
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Плешкова деревня
Место события
Плешкова деревня, Гагаринское сельское общество, Жиляковская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.958, лист: 83
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Усольцев Никифор Анисимович(?) - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1831
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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