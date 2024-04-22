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Кулагин Петр Артемьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Кулагин Петр Артемьевич
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Готопутовское село
Место события
Готопутовское село, Готопутовское сельское общество, Готопутовская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.917, лист: 128
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Кулагин Петр Артемьевич - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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