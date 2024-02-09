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Болгданова Ксения Васильевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Болгданова Ксения Васильевна
Пол
жен
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Больше-Сорокина село, том 1
Место события
Больше-Сорокина село, том 1, Больше Сорокинское сельское общество, Готопутовская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.912, лист: 172
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Болгданова Ксения Васильевна - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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