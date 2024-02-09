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Шумский Ананий Давыдович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Шумский Ананий Давыдович
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Аксеновка деревня
Место события
Аксеновка деревня, Аксеновское сельское общество, Готопутовская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.910, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Шумский Ананий Давыдович - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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