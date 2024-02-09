Скареднов Иван Андреевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
- ФИО
- Скареднов Иван Андреевич
- Пол
- муж
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Год переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская губерния
- Уезд
- Ишимский уезд
- Место
- Скаредная деревня
- Место события
- Скаредная деревня, Скарединское сельское общество, Голышмановская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.907, лист: 122
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Скареднов Иван Андреевич - Крестьяне из государственных -
- Источник
- Индексация данных проведена Евгением Дорохиным
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