Дорофеев(?) Севастьян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорофеев(?) Севастьян Иванович

Дорофеев(?) Севастьян Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Дорофеев(?) Севастьян Иванович
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Нестерова деревня
Место события
Нестерова деревня, Прокутское сельское общество, Боровская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.876, лист: 110
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Дорофеев(?) Севастьян Иванович - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close