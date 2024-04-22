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Своеглазов Алексей Яковлевич(?)

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Своеглазов Алексей Яковлевич(?)
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Тимохина деревня
Место события
Тимохина деревня, Неволинское сельское общество, Боровская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.880, лист: 72
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Своеглазов Алексей Яковлевич(?) - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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