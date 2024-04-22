Бобрышев Василий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобрышев Василий Федотович

Бобрышев Василий Федотович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Бобрышев Василий Федотович
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Прокутское село
Место события
Прокутское село, Прокутское сельское общество, Боровская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.877, лист: 128
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Бобрышев Василий Федотович - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close