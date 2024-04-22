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Нагуляев(?) Осип Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Нагуляев(?) Осип Иванович
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Куимова деревня
Место события
Куимова деревня, Прокуткинское сельское общество, Боровская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.872, лист: 146
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Нагуляев(?) Осип Иванович - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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