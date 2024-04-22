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Фаддиев Наум Васильевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
ФИО
Фаддиев Наум Васильевич
Пол
муж
Сословие
Крестьяне из государственных
Год переписи
1897
Губерния
Тобольская губерния
Уезд
Ишимский уезд
Место
Куимова деревня
Место события
Куимова деревня, Прокуткинское сельское общество, Боровская волость, Ишимский уезд, Тобольская губерния
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.872, лист: 64
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии
Фаддиев Наум Васильевич - Крестьяне из государственных -
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1840
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