Еремей Иванов
Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
- ФИО
- Еремей Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1675
- Родственная связь
- племянник [1]
- Номер семьи
- 3
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1710
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Юрьев-Польский
- Волость
- Флорищенская
- Место
- д. Шилово
- Место события
- д. Шилово, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 922
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 3
01 | Андрей Григорьев: 55 лет | крестьянин - глава |
02 | Авдотья Ананьина: 54 года | крестьянин - жена [1] |
03 | Мартьян Андреев: 8 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Трофим Андреев: 5 лет | крестьянин - сын [1] |
05 | Агафья Андреева: 2 года | крестьянин - дочь [1] |
06 | Марфа Андреева: 8 лет | крестьянин - дочь [1] |
07 | Еремей Иванов: 35 лет | крестьянин - племянник [1] |
08 | Матрена Михайлова: 30 лет | крестьянин - жена [7] |
09 | Соломанида Еремеева: 1 год | крестьянин - дочь [7] |
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- Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым
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