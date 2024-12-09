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Авдотья Ананьина

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Авдотья Ананьина
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1656
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
3
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Шилово
Место события
д. Шилово, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 922
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 3
01 | Андрей Григорьев: 55 лет | крестьянин - глава |
02 | Авдотья Ананьина: 54 года | крестьянин - жена [1] |
03 | Мартьян Андреев: 8 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Трофим Андреев: 5 лет | крестьянин - сын [1] |
05 | Агафья Андреева: 2 года | крестьянин - дочь [1] |
06 | Марфа Андреева: 8 лет | крестьянин - дочь [1] |
07 | Еремей Иванов: 35 лет | крестьянин - племянник [1] |
08 | Матрена Михайлова: 30 лет | крестьянин - жена [7] |
09 | Соломанида Еремеева: 1 год | крестьянин - дочь [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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