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Овдотья Семенова

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Овдотья Семенова
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1705
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Шилово
Место события
д. Шилово, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 921 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 2
01 | Семен Осипов: 50 лет | крестьянин - глава |
02 | Пелагея Иванова: 40 лет | крестьянин - жена [1] |
03 | Аврам Семенов: 8 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Овдотья Семенова: 5 лет | крестьянин - дочь [1] |
05 | Григорей Прокофьев: 49 лет | крестьянин - брат двоюродный [1] |
06 | Наталья (Настасья) Прокофьева: 40 лет | крестьянин - жена [5] |
07 | Иван Григореев: 4 года | крестьянин - сын [5] |
08 | Фекла Григореева: 11 лет | крестьянин - дочь [5] |
09 | Офимья Григореева: 1 год | крестьянин - дочь [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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