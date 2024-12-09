Овдотья Семенова
Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
- ФИО
- Овдотья Семенова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1705
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 2
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1710
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Юрьев-Польский
- Волость
- Флорищенская
- Место
- д. Шилово
- Место события
- д. Шилово, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 921 об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 2
01 | Семен Осипов: 50 лет | крестьянин - глава |
02 | Пелагея Иванова: 40 лет | крестьянин - жена [1] |
03 | Аврам Семенов: 8 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Овдотья Семенова: 5 лет | крестьянин - дочь [1] |
05 | Григорей Прокофьев: 49 лет | крестьянин - брат двоюродный [1] |
06 | Наталья (Настасья) Прокофьева: 40 лет | крестьянин - жена [5] |
07 | Иван Григореев: 4 года | крестьянин - сын [5] |
08 | Фекла Григореева: 11 лет | крестьянин - дочь [5] |
09 | Офимья Григореева: 1 год | крестьянин - дочь [5] |
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- Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым
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