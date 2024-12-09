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Настасья Афонасеева

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Настасья Афонасеева
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1705
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
1
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Лакомово (Воронцово тож)
Место события
д. Лакомово (Воронцово тож), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 921
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 1
01 | Афонасей Феофилов: 50 лет | крестьянин - глава |
02 | Настасья Афонасеева: 5 лет | крестьянин - дочь [1] |
03 | Иван Фомин: 35 лет | крестьянин - зять [1] |
04 | Олена Афонасьева: 35 лет | крестьянин - жена [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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