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Федот Трофимов

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Федот Трофимов
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1690
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
7
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Ульяниха
Место события
д. Ульяниха, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 920 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 7
01 | Федор Власов: 40 лет | крестьянин - глава |
02 | Настасья Григорьева: 30 лет | крестьянин - жена [1] |
03 | Варлам Михайлов: 15 лет | крестьянин - пасынок [1] |
04 | Авдотья Терентьева дочь Трофимовская жена Семенова: 40 лет | крестьянин - сноха [1] |
05 | Федот Трофимов: 20 лет | крестьянин - сын [4] |
06 | Оксинья Семенова: 18 лет | крестьянин - жена [5] |
07 | Семен Федотов: 2 года | крестьянин - сын [5] |
08 | Афросинья Федотова: | крестьянин - дочь [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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