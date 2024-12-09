Гаврило Антипов
Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
- ФИО
- Гаврило Антипов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1704
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 6
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1710
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Юрьев-Польский
- Волость
- Флорищенская
- Место
- д. Ульяниха
- Место события
- д. Ульяниха, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 920 об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 6
01 | Софья Герасимова дочь Спиридонова жена Семенова: 60 лет | крестьянин - глава |
02 | Антип: 45 лет | крестьянин - сын [1] |
03 | Анасим: 25 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Настасья Терентьева : 35 лет | крестьянин - жена [2] |
05 | Гаврило Антипов: 6 лет | крестьянин - сын [2] |
06 | Алена Авдокимова: 20 лет | крестьянин - жена [3] |
07 | Петр Анасимов: 6 лет | крестьянин - сын [3] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.