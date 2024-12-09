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Офимья Иванова

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Офимья Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1665
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
5
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Ульяниха
Место события
д. Ульяниха, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 920 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 5
01 | Семен Евсеев: 50 лет | крестьянин - глава |
02 | Степан Евсеев: 30 лет | крестьянин - брат [1] |
03 | Офимья Иванова: 45 лет | крестьянин - жена [1] |
04 | Иван Семенов: 11 лет | крестьянин - сын [1] |
05 | Дарья Семенова: 6 лет | крестьянин - дочь [1] |
06 | Катерина Степанова: 25 лет | крестьянин - жена [2] |
07 | Праскева Алексеева: 5 лет | крестьянин - приемыш [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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