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Агафья Семенова

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Агафья Семенова
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1708
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
4
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Ульяниха
Место события
д. Ульяниха, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 920 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 4
01 | Агрофена Васильева дочь Никитинская жена Кириллова: 40 лет | крестьянин - глава |
02 | Семен: 20 лет | крестьянин - сын [1] |
03 | Андрей: 14 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Лукерья Антонова: 29 лет | крестьянин - жена [2] |
05 | Агафья Семенова: 1 год, 6 месяцев | крестьянин - дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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