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Василей Михайлов

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Василей Михайлов
Пол
муж
Год рождения вычисленный
1710
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
6
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Давытково
Место события
д. Давытково, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 919 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 6
01 | Петр Андреев: 49 лет | крестьянин - глава |
02 | Михайло Андреев: 35 лет | крестьянин - брат [1] |
03 | Орина Иванова: 30 лет | крестьянин - жена [1] |
04 | Улита Петрова: 4 года | крестьянин - дочь [1] |
05 | Орина Гаврилова: 25 лет | крестьянин - жена [2] |
06 | Василей Михайлов: 0 лет | крестьянин - сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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