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Наталья?

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Наталья?
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1707
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
4
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Деево (Пархачево тож)
Место события
д. Деево (Пархачево тож), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 919
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 4
01 | Орина Клементьева дочь жена Степанова: 57 лет | крестьянин - глава |
02 | Ефремова жена Дарья Семенова : 27 лет | крестьянин - сноха [1] |
03 | Наталья?: 3 года | крестьянин - дочь [2] |
Комментарий наборщика
Прочтение затруднено
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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