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Матрена Иванова

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Матрена Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1681
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
3
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Деево (Пархачево тож)
Место события
д. Деево (Пархачево тож), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 919
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 3
01 | Борис Степанов: 40 лет | крестьянин - глава |
02 | Акилина Овдокимова: 39 лет | крестьянин - жена [1] |
03 | Антип Максимов: 29 лет | крестьянин - племянник [1] |
04 | Матрена Иванова: 29 лет | крестьянин - жена [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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