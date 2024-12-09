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Дементий Власов

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Дементий Власов
Пол
муж
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1661
Родственная связь
глава
Номер семьи
2
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Деево (Пархачево тож)
Место события
д. Деево (Пархачево тож), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 918 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 2
01 | Дементий Власов: 49 лет | крестьянин - глава |
02 | Кузма Власов: 39 лет | крестьянин - брат [1] |
03 | Оксинья Тихонова: 57 лет | крестьянин - жена [1] |
04 | Нефед Дементиев: 14 лет | крестьянин - сын [1] |
05 | Маланья Сергеева: 46 лет | крестьянин - жена [2] |
06 | Максим Кузьмин: 3 года | крестьянин - сын [2] |
07 | Степан Кузьмин: 0 лет | крестьянин - сын [2] |
08 | Ефросинья Кузьмина: 7 лет | крестьянин - дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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