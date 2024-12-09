Иван Семенов
Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
- ФИО
- Иван Семенов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1707
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 1
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1710
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Юрьев-Польский
- Волость
- Флорищенская
- Место
- д. Деево (Пархачево тож)
- Место события
- д. Деево (Пархачево тож), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 918 об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 1
01 | Семен Лукьянов : 30 лет | крестьянин - глава |
02 | Катерина Андреева: 29 лет | крестьянин - жена [1] |
03 | Иван Семенов: 3 года | крестьянин - сын [1] |
04 | Прокофий Семенов: 1 год | крестьянин - сын [1] |
05 | Татьяна Семенова: 4 года | крестьянин - дочь [1] |
06 | Кирило Андреев: 26 лет | крестьянин - брат двоюродный [1] |
07 | Наталья Семенова: 30 лет | крестьянин - жена [6] |
08 | Иван Кирилов: 8 лет | крестьянин - сын [6] |
09 | Олена Кирилова: 3 года | крестьянин - дочь [6] |
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- Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым
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