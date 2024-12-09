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Катерина Андреева

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Катерина Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1681
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
1
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Деево (Пархачево тож)
Место события
д. Деево (Пархачево тож), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 918 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 1
01 | Семен Лукьянов : 30 лет | крестьянин - глава |
02 | Катерина Андреева: 29 лет | крестьянин - жена [1] |
03 | Иван Семенов: 3 года | крестьянин - сын [1] |
04 | Прокофий Семенов: 1 год | крестьянин - сын [1] |
05 | Татьяна Семенова: 4 года | крестьянин - дочь [1] |
06 | Кирило Андреев: 26 лет | крестьянин - брат двоюродный [1] |
07 | Наталья Семенова: 30 лет | крестьянин - жена [6] |
08 | Иван Кирилов: 8 лет | крестьянин - сын [6] |
09 | Олена Кирилова: 3 года | крестьянин - дочь [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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