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Варвара Иванова

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Варвара Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1690
Родственная связь
жена [4]
Номер семьи
6
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Дьяконово
Место события
д. Дьяконово, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 918 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 6
01 | Терентий Куприянов : 49 лет | крестьянин - глава |
02 | Пелагея Кондратьева: 40 лет | крестьянин - жена [1] |
03 | Стефанида Терентиева: 6 лет | крестьянин - дочь [1] |
04 | Лукьян Григорьев: 26 лет | крестьянин - племянник [1] |
05 | Варвара Иванова: 20 лет | крестьянин - жена [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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