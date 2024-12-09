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Фетинья Борисова дочь Родионова жена Куприянова

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Фетинья Борисова дочь Родионова жена Куприянова
Пол
жен
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1655
Родственная связь
глава
Номер семьи
4
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Дьяконово
Место события
д. Дьяконово, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 918
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 4
01 | Фетинья Борисова дочь Родионова жена Куприянова: 55 лет | крестьянин - глава |
Комментарий наборщика
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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