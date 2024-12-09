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Ненила Иванова дочь Васильевская жена Фомина

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Ненила Иванова дочь Васильевская жена Фомина
Пол
жен
Возраст (лет)
70
Год рождения вычисленный
1640
Родственная связь
глава
Номер семьи
31
Номер в семье
1
Сословие
бобыль
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
с. Флорищи (Фролищи)
Место события
с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 917
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 31
01 | Ненила Иванова дочь Васильевская жена Фомина: 70 лет | бобыль - глава |
Комментарий наборщика
Записана как бобыльская вдова
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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