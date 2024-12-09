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Петр Григориева

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Петр Григориева
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1680
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
26
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
с. Флорищи (Фролищи)
Место события
с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 916 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 26
01 | Григорей Яковлев: 60 лет | крестьянин - глава |
02 | Анна Данилова: 50 лет | крестьянин - жена [1] |
03 | Петр Григориева: 30 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Прасковья Савельева: 20 лет | крестьянин - жена [3] |
05 | Орина Петрова: 1 год, 6 месяцев | крестьянин - дочь [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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