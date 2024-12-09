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Иван Федоров

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Иван Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1705
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
18
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
с. Флорищи (Фролищи)
Место события
с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 916
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 18
01 | Прохор Савинов: 60 лет | крестьянин - глава |
02 | Федор Тимофеев: 35 лет | крестьянин - племянник двоюродный [1] |
03 | Орина Овдокимова: 32 года | крестьянин - жена [2] |
04 | Иван Федоров: 5 лет | крестьянин - сын [2] |
05 | Катерина Федорова: 17 лет | крестьянин - дочь [2] |
06 | Марфа Никифорова: 2 года | крестьянин - приемыш [2] |
07 | Матрена Прохорова: 4 года | крестьянин - дочь [1] |
08 | Петр Артемьев: 8 лет | крестьянин - внук [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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