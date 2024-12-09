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Родион Тимофеев

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Родион Тимофеев
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1670
Родственная связь
глава
Номер семьи
16
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
с. Флорищи (Фролищи)
Место события
с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 916
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 16
01 | Родион Тимофеев: 40 лет | крестьянин - глава |
02 | Анкудин Тимофеев: 30 лет | крестьянин - брат [1] |
03 | Устинья Григорьева: 28 лет | крестьянин - жена [1] |
04 | Офимья Родионова: 6 лет | крестьянин - дочь [1] |
05 | Варвара Родионова: 1 год | крестьянин - дочь [1] |
06 | Оксинья Иванова: 43 года | крестьянин - жена [2] |
07 | Устинья Анкудинова: 6 лет | крестьянин - дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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