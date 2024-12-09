Оксинья Сергеева
Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
- ФИО
- Оксинья Сергеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1707
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 12
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1710
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Юрьев-Польский
- Волость
- Флорищенская
- Место
- с. Флорищи (Фролищи)
- Место события
- с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 915 об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 12
01 | Кузма Васильев: 30 лет | крестьянин - глава |
02 | Сергей Васильев: 25 лет | крестьянин - брат [1] |
03 | Орина Васильева: 29 лет | крестьянин - жена [1] |
04 | Михайло Кузьмин: 1 год | крестьянин - сын [1] |
05 | Агафья Кузьмина: 4 года | крестьянин - дочь [1] |
06 | Авдотья Андреева: 22 года | крестьянин - жена [2] |
07 | Оксинья Сергеева: 3 года | крестьянин - дочь [2] |
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- Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым
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