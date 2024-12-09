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Фекла Авдотьева Михайловская жена Григорьева

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Фекла Авдотьева Михайловская жена Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1680
Родственная связь
глава
Номер семьи
10
Номер в семье
1
Сословие
солдатская жена
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
с. Флорищи (Фролищи)
Место события
с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 915
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 10
01 | Фекла Авдотьева Михайловская жена Григорьева: 30 лет | солдатская жена - глава |
02 | Дарья: 2 года | крестьянин - дочь [1] |
Комментарий наборщика
Возможно не Авдотьева, муж Михайло Григорьев взят в солдаты в Юрьев-Польский в пятом наборе
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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