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Тимофей Леонтьев

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Тимофей Леонтьев
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1670
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
9
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
с. Флорищи (Фролищи)
Место события
с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 915
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 9
01 | Феодора Григорьева дочь Леонтьевская жена Назарьева: 70 лет | крестьянин - глава |
02 | Ларион Леонтьев: 42 года | крестьянин - сын [1] |
03 | Тимофей Леонтьев: 40 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Таьяна Артемьева: 29 лет | крестьянин - жена [2] |
05 | Макар Ларионов: 4 года | крестьянин - сын [2] |
06 | Федосья Григорьева: 25 лет | крестьянин - жена [3] |
07 | Карп Тимофеев: 3 года | крестьянин - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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