Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Григорьев

Иван Григорьев

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Иван Григорьев
Пол
муж
Возраст (лет)
70
Год рождения вычисленный
1640
Родственная связь
глава
Номер семьи
1
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1710
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
с. Флорищи (Фролищи)
Место события
с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.472, лист: 914 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 1
01 | Иван Григорьев: 70 лет | крестьянин - глава |
02 | Анна Семенова: 50 лет | крестьянин - жена [1] |
03 | Алексей Иванов: 30 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Овдотья Никитина: 20 лет | крестьянин - жена [3] |
05 | Семен Алексеев: 3 года | крестьянин - сын [3] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.