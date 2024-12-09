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Козьма Борисов

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Козьма Борисов
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1708
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1709
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Деево (Пархачево тож)
Место события
д. Деево (Пархачево тож), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.471, лист: 50 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 2
01 | Борис Степанов : | крестьянин - глава |
02 | Козьма Борисов: 1 год | крестьянин - сын [1] |
03 | Никита Борисов: 9 лет | крестьянин - племянник [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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