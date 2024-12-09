Прохор Савинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохор Савинов

Прохор Савинов

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Прохор Савинов
Пол
муж
Родственная связь
глава
Номер семьи
30
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1709
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
с. Флорищи (Фролищи)
Место события
с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.471, лист: 52 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 30
01 | Прохор Савинов: | крестьянин - глава |
02 | Петр Артемьев: 2 года | крестьянин - внук [1] |
03 | Федор Тимофеев: | крестьянин - племянник [1] |
04 | Иван Петров: 8 лет | крестьянин - сын [2] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.