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Иван Елисеев

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Иван Елисеев
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1694
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
27
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1709
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
с. Флорищи (Фролищи)
Место события
с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.350, оп.1, д.471, лист: 52 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 27
01 | Иван Савинов: | крестьянин - глава |
02 | Елисей Савинов: | крестьянин - брат [1] |
03 | Иван Елисеев: 15 лет | крестьянин - сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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