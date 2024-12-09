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Митька Игнатев

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Митька Игнатев
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1676
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
3
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1678
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Собино
Место события
д. Собино, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.1209, оп.1, д.12469, лист: 632
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 3
01 | Игнашко Олферов: | крестьянин - глава |
02 | Васька Игнатев: | крестьянин - сын [1] |
03 | Тимошка Игнатев: | крестьянин - сын [1] |
04 | Мишка Игнатев: 4 года | крестьянин - сын [2] |
05 | Митька Игнатев: 2 года | крестьянин - сын [2] |
06 | Максимко Игнатев: , 6 месяцев | крестьянин - сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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