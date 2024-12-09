Васька Прокофьев
Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
- ФИО
- Васька Прокофьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1671
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 5
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- бобыль
- Дата переписи
- 1678
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Юрьев-Польский
- Волость
- Флорищенская
- Место
- д. Шилово
- Место события
- д. Шилово, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- РГАДА: ф.1209, оп.1, д.12469, лист: 632
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 5
01 | Фетька Прокофьев: | бобыль - глава |
02 | Васька Прокофьев: 7 лет | бобыль - брат [1] |
03 | Гришка Прокофьев: 3 года | бобыль - брат [1] |
04 | Тимошка Прокофьев: 1 год | бобыль - брат [1] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым
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