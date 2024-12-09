Ванька Михайлов
Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
- ФИО
- Ванька Михайлов
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1677
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 1
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1678
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Юрьев-Польский
- Волость
- Флорищенская
- Место
- д. Лакомово (Воронцово тож)
- Место события
- д. Лакомово (Воронцово тож), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- РГАДА: ф.1209, оп.1, д.12469, лист: 631 об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 1
01 | Никитка Никифоров: | крестьянин - глава |
02 | Мишка Никитин: | крестьянин - сын [1] |
03 | Фетька Никитин: | крестьянин - сын [1] |
04 | Ванька Никитин: 10 лет | крестьянин - сын [1] |
05 | Андрюшка Михайлов: 3 года | крестьянин - сын [2] |
06 | Ванька Михайлов: , 6 месяцев | крестьянин - сын [2] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым
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