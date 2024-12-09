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Савка Степанов

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Савка Степанов
Пол
муж
Родственная связь
глава
Номер семьи
12
Номер в семье
1
Сословие
бобыль
Дата переписи
1678
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Ульяниха
Место события
д. Ульяниха, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.1209, оп.1, д.12469, лист: 631
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 12
01 | Савка Степанов: | бобыль - глава |
02 | Ванька Костянтинов: 8 лет | бобыль - шурин [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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