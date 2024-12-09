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Андрюшка Анкудинов

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Андрюшка Анкудинов
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1671
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
7
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1678
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Ульяниха
Место события
д. Ульяниха, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.1209, оп.1, д.12469, лист: 631
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 7
01 | Анкудинко Васильев: | крестьянин - глава |
02 | Илюшка Анкудинов: | крестьянин - сын [1] |
03 | Фетька Анкудинов: 15 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Гришка Анкудинов: 13 лет | крестьянин - сын [1] |
05 | Андрюшка Анкудинов: 7 лет | крестьянин - сын [1] |
06 | Петрушка Ильин: , 6 месяцев | крестьянин - сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1733
Около 1800

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