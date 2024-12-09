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Якимко Янов

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Якимко Янов
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1677
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
2
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1678
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
д. Давытково
Место события
д. Давытково, Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.1209, оп.1, д.12469, лист: 630
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 2
01 | Ванька Сергеев: | крестьянин - глава |
02 | Янька Сергеев: | крестьянин - брат [1] |
03 | Фетька Сергеев: | крестьянин - брат [1] |
04 | Карпушка Сергеев: | крестьянин - брат [1] |
05 | Сенька Иванов: , 6 месяцев | крестьянин - сын [1] |
06 | Офонька Янов: 4 года | крестьянин - сын [2] |
07 | Якимко Янов: 1 год | крестьянин - сын [2] |
08 | Мишка Фетов: , 6 месяцев | крестьянин - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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