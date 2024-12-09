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Тимошка Васильев

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Тимошка Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1676
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
43
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1678
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
с. Флорищи (Фролищи)
Место события
с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.1209, оп.1, д.12469, лист: 628
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 43
01 | Гришка Иванов: | крестьянин - глава |
02 | Ванька Гришин: | крестьянин - сын [1] |
03 | Васька Гришин: | крестьянин - сын [1] |
04 | Ванька Гришин: | крестьянин - сын [1] |
05 | Алешка Иванов: , 6 месяцев | крестьянин - сын [2] |
06 | Микишка Васильев: 3 года | крестьянин - сын [3] |
07 | Тимошка Васильев: 2 года | крестьянин - сын [3] |
08 | Ванька Иванов: , 6 месяцев | крестьянин - сын [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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