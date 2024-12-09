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Овдюшка Ганин

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Овдюшка Ганин
Пол
муж
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
35
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1678
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
с. Флорищи (Фролищи)
Место события
с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.1209, оп.1, д.12469, лист: 627 об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 35
01 | Ганька Климов: | крестьянин - глава |
02 | Овдюшка Ганин: | крестьянин - сын [1] |
03 | Ванька Ганин: 15 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Ромашко Ганин: 7 лет | крестьянин - сын [1] |
05 | Сенька Ананьин: 9 лет | крестьянин - племянник [1] |
06 | Парфирко Ананьин: 5 лет | крестьянин - племянник [1] |
07 | Потапко Ананьин : 3 года | крестьянин - племянник [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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